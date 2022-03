Internautas reagem com entusiasmo à estreia de “Taskmaster” na RTP1

Os internautas reagiram com grande entusiasmo à estreia de “Taskmaster” neste sábado, na RTP1, com comentários positivos no Instagram dos apresentadores.

“Taskmaster”, o programa que põe famosos a cumprir desafios divertidos, apresentado por Vasco Palmeirim e Nuno Markl, estreou-se este sábado à noite na RTP1 e as reações foram muito positivas nos perfis de Instagram dos também animadores da Rádio Comercial.

“Nem consigo explicar o orgulho e a alegria ao ver o nosso ‘Taskmaster’ no ar na RTP! Venham as reações!”, desafiou Vasco Palmeirim nas redes sociais e as respostas foram positivas: “Fiel ao original”, “grande estreia”, “apresentadores com charme” ou “que figura fazem os famosos” servem a título de exemplo.

“Maravilhoso”, “fantástico” e “já chorei a rir” foram alguns dos elogios no Instagram de Nuno Markl, que foi, ainda, confrontado com a pergunta: “Por que é que tem a cadeira mais pequena?”