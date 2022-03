Internautas rendidos à estreia do programa “Tabu”, de Bruno Nogueira

O programa “Tabu”, no qual Bruno Nogueira faz humor com a participação de pessoas com deficiência, foi muito aplaudido depois da estreia neste sábado.

Não ganhou o horário – venceram “Os Turistas”, na TVI -, mas não podia ter ambicionado estreia mais aplaudida na SIC: o programa “Tabu”, de Bruno Nogueira, no qual o humorista brinca com portadores de deficiência, conquistou as redes sociais e sucederam-se os elogios.

“Fantástico”, “visionário” ou “lição de vida” servem a título de exemplo.

“Inês, Micaela, Sérgio e Luís foram os convidados deste primeiro episódio de ‘TABU’! Quatro pessoas extraordinárias e com um humor irrepreensível que, juntamente com o nosso @corpodormente, foram capazes de nos proporcionar momentos únicos e inesquecíveis”, resumiu o terceiro canal nas redes sociais.

O diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira, também não ficou indiferente à estreia de “Tabu”. “Arriscar. Inovar. Desassossegar. E rir em tempos de chumbo. Bruno magistral, numa produção exímia da ‘Até ao fim do Mundo’. Muito orgulho nisto!”

Raquel Tavares elogiou o formato, assim como Fernando Rocha e João Paulo Sousa.