Io Appolloni é a primeira expulsa do “Hell’s Kitchen Famosos”

Apesar de uma relação atribulada no início, Ljubomir Stanisic lançou vários elogios à atriz Io Appolloni na hora da despedida.

A primeira expulsa do “Hell’s Kitchen Famosos”: apesar de se ter mantido forte durante toda a prestação, Io Appolloni abandonou o programa na emissão deste domingo, 15 de outubro, após deliberação do chef Ljubomir Stanisic.

Ainda assim, no momento da despedida o anfitrião do formato não poupou nos elogios à atriz, de 68 anos, e deixou claro que gostou muito dela: “Uma mulher de garra, uma mulher de armas, uma mulher que foi o exemplo do teatro (…) Tenho de te agradecer isso e gosto muito daquilo que andas a fazer”, notou o chef.

“Aqui dentro é cozinha e tu não estás a conseguir cozinhar. Eu amo-te infinitos mil, mas tu vais ter de ir embora hoje, Io. Foi um grande prazer conhecer-te”, concluiu Ljubomir.