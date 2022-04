Io Appolloni não tem netos mas vai ser “avó” em experiência com famosos

Atriz faz parte do quinteto que está a gravar a nova temporada de “Amigos improváveis”. Escolheu Catarina, que tem avô nortenho.

Depois da temporada com jovens e seniores anónimos, no horário das 19 horas, que tem valido a vice-liderança nas audiências da SIC, esta estação prepara-se para estrear o “Amigos improváveis – famosos”. Conta com a participação de Graça Peralta (de “Casados à primeira vista”), Nel Monteiro (cantor) , Manuela Marle (atriz) , Fernando Póvoas (médico) e Io Appolloni (atriz).

O programa, conduzido por Andreia Rodrigues, deve estrear em março e as gravações já decorrem. A N-TV encontrou a atriz Io Appolloni com a “neta” que escolheu e com quem vai conviver nos próximos meses. “É uma experiência que agradeço porque não tenho netos. Agora tenho esta menina ‘emprestada’, a Carolina Gonçalves, que tem 19 anos e é muito inteligente. Está sempre a provocar-me e tenho de ter cuidado para não dizer palavrões”, confessou Io.

As duas estão a viver juntas há duas semanas e “está a ser ótimo”. “Tive imensa sorte com ela e com a equipa técnica que me calhou. Ainda não temos conflito de gerações. Entendemo-nos bem”, acrescentou a atriz, que teve contacto com outras possíveis “netas”.

“Pessoas vão prender-se”

“É um programa com celebridades, pessoas completamente diferentes. Acho que vai ser interessante. Não me sinto no ‘Big brother’, não tem nada a ver. Tem a ver com o convívio entre uma pessoa de 75 anos e uma miúda de 19. As pessoas vão prender-se”, diz ainda.

Carolina Gonçalves diz que é ela a “provocada”. “Vivi no Norte uns meses com o meu avô, voltei para Lisboa e já tinha saudades dos avós e inscrevi-me. Está a ser bom, no início tive medo que ela fosse durona e que fossemos chocar mais, mas não aconteceu nada disso. Está a ser divertido”.