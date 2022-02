Irmã de Bruno de Carvalho fala sobre a polémica do irmão no “BB”: “Ninguém ali é santo”

Alexandra de Carvalho, irmã de Bruno de Carvalho, reagiu à polémica em que o ex-presidente do Sporting tem estado envolvido devido à relação com Liliana Almeida dentro do “Big Brother Famosos” (TVI).

Depois de o ex-dirigente leonino estar a ser criticado por internautas e caras conhecidas pelo comportamento para com a namorada, a irmã do concorrente do “reality show” fez questão de comentar a situação.

“O ‘Big Brother’ é um jogo competitivo de manipulação. Para um ganhar, os outros têm de perder e, para existirem audiências de jeito, tem de haver conflito, controlado pela produtora, cumprindo a Lei do país e de acordo com os jogadores. São as características deste jogo. Fora da casa do ‘Big Brother’, estão a perder a noção de jogo, mas, lá dentro, estão todos a trabalhar para direcionarem os votos de expulsão, para quem acreditam ter mais possibilidades de ganhar. Todos. Ajuizamentos à parte, pois, com exceção dos jogadores, desconhecemos as regras específicas que regem o jogo”, salientou.

Alexandra de Carvalho foi mais longe e afirmou: “Incomodar a APAV por causa de excertos de imagens que recebem de dentro da casa mais vigiada de Portugal, sem conhecer os factos e tendo como alvo alguém que se descreve como livre, é experiente, tem vontade de ganhar e que se pode queixar a qualquer momento, em público ou num confessionário, é desrespeitar verdadeiras situações de emergência”.

“Ninguém ali é santo ou perfeito. Ninguém é prisioneiro ou mudo. É um jogo supervisionado, durante 24 horas”, concluiu.