Irmã de Marco Costa revela que pasteleiro recebeu “mensagens a desejar-lhe a morte”

Soraia Oliveira revelou que o irmão Marco Costa tem recebido várias mensagens ameaçadoras nas redes sociais desde que entrou no “Big Brother Famosos”, da TVI.

A irmã do concorrente do “reality show” começou por apontar, durante a passagem pelo “Dois às 10”, que “é muito mais fácil atacar” alguém grande como o pasteleiro do que uma pessoa mais pequena.

“É muito mais fácil atacar o grandalhão do que o pequenino. Se eu estivesse lá dentro passava entre os pingos da chuva porque sou mais tranquila e ele não, isso pode ser interpretado de mil formas”, disse, no programa das manhãs da TVI.

Soraia Oliveira afirmou que o mais difícil de lidar são as críticas. “Os comentários negativos das pessoas são o difícil para quem está deste lado”, admitiu, referindo de seguida as ameaças que já recebeu. “A maldade é tão grande que as pessoas agarram e mandam para o teu Instagram pessoal. Recebi mensagens a desejar-lhe a morte. É surreal a maldade humana”, contou.

Contudo, a irmã do pasteleiro não acredita que este ganhe o “Big Brother Famosos” porque existem concorrentes que vivem com uma “capa do politicamente correto”. “Todos nós erramos, mas não concordamos se for o outro a fazer”, concluiu.