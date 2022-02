Irmã de Tony Lemos recorda o músico dos Santamaria e anuncia nova música

Algumas semanas depois da morte do músico dos Santamaria, Filipa Lemos recordou o irmão e anunciou o lançamento de um novo tema “com uma participação especial”.

Foi através de um vídeo, publicado na página oficial dos Santamaria, que Filipa Lemos começou por lembrar o irmão.

“Meus queridos: esta mensagem é difícil, mas com esperança. Já há algum dias que a queria ter feito, mas os dias não têm sido fáceis. Queria agradecer a todos vocês as mensagens, os carinhos, a todos os que estiveram presentes”, começou por referir Filipa Lemos.

“A caminhada dos Santamaria vai continuar com cinco caras e uma sexta que estará connosco sempre em espírito. Muitas coisas estavam a ser organizadas e para mim ainda é mais difícil, porque a caminhada foi feita com o meu irmão. Mas vamos ter força a brilhar em cima dos palcos com o que temos para vos mostrar”, garantiu.

“Dia 6 de novembro vão ter um miminho que estava programado, um tema composto pelo meu irmão há algum tempo… e uma participação especial. A nossa caminhada consegue alcançar as segundas gerações, espero que gostem da surpresa, é a nossa homenagem ao meu irmão, um ser humano extraordinário, um grande herói”, acrescentou a cantora.

“Por vezes a vida tem estas situações complicadas mas tem de continuar, era assim que ele queria que acontecesse, o legado do Tony Lemos vai ser perpetuado por nós e por todos vocês”, concluiu a artista.