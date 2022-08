Irma Ribeiro encontra o cão: “Existem mesmo mais pessoas boas do que más”

Irma Ribeiro encontrou o seu cão Sur que tinha andado perdido. A cantora não escondeu a emoção na hora do reencontro.

A intérprete tinha divulgado vários pedidos de ajuda para encontrar o animal de estimação. Agora, a artista encontrou o cão e a felicidade foi tanta que se deixou emocionar.

“Encontrámos o Sur! Existem mesmo mais pessoas boas do que más. Obrigado a todos”, escreveu.

Várias caras conhecidas como Mariana Pacheco, Inês Folgue, César Mourão, Angie Costa, Filipa Gomes, Gonçalo Peixoto, Débora Monteiro, Beatriz Rosário, Madalena Brandão e Catarina Furtado mostraram-se rendidas ao reencontro.

A intérprete esteve envolvida, recentemente, numa polémica devido à música “Filha da Tuga”, em que canta: “Sou branca para os pretos/Para os brancos sou preta”. A artista não se deixou ficar e respondeu às críticas.

“Esta canção mexe com feridas ainda abertas em muita gente. Porém, também acho que ela se cumpre no debate e diálogo que está iniciado, na possibilidade que nos permite de entender melhor o outro, as suas mágoas e cicatrizes e de dar um pequeno contributo numa necessária reconciliação coletiva”, escreveu.