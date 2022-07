Irma Ribeiro responde às críticas que surgiram com o tema do vídeo de Rita Pereira

Irma Ribeiro respondeu às críticas ao tema “Filha da Tuga” depois de Rita Pereira ter aparecido a dançar a música num vídeo com tranças.

A cantora não deixou passar em branco a polémica que surgiu após a atriz ter sido acusada de apropriação cultural por estar de tranças e a dançar um tema que diz: “Sou branca para os pretos/Para os brancos sou preta”.

“Esta canção mexe com feridas ainda abertas em muita gente. Porém, também acho que ela se cumpre no debate e diálogo que está iniciado, na possibilidade que nos permite de entender melhor o outro, as suas mágoas e cicatrizes e de dar um pequeno contributo numa necessária reconciliação coletiva”, escreveu.

A intérprete explicou que não se quis fazer de vítima, apenas contar a sua história: “Em nenhum momento me quis colocar numa posição de vitimização. Só quis contar a minha história e a minha verdade, sempre ciente do lugar privilegiado em que me encontro, até pela visibilidade que a minha posição me traz”, afirmou.

Irma Ribeiro revelou que tem muito respeito pela cultura africana. “Se isto não fosse suficiente para ter o direito em elevar a minha cultura, também tenho muito respeito por ela”, prosseguiu, referindo que se informa cada vez mais sobre o passado histórico.

“Leio-a há alguns anos e no último ano mais a fundo. Porque a sabedoria não é recurso escasso, eu sinto sempre que tenho mais coisas a aprender e quero contar a história ao meu filho como realmente aconteceu”, contou.

A cantora referiu que a luta pelo racismo não é uma questão de opinião. Para a artista, é preciso conversar sem agredir ninguém. “É urgente reconstruir, contar a história como realmente aconteceu e passá-la ao mundo. Estarei sempre aqui, pronta para ouvir”, rematou.

Lembre-se que Maria Sampaio comentou o tema de Irma Ribeiro, que levantou polémica com as tranças de Rita Pereira. “Ofendeu muitas pessoas que sofrem o real preconceito neste país e no mundo pela cor da pele que têm!” disse.