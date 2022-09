Isaac Alfaiate e Inês Abrantes anunciam separação

Após sete anos de relação amorosa, Isaac Alfaiate e Inês Abrantes anunciaram a separação. O ex-casal garante que fica a amizade entre os dois e os cães Aquiles e a Hypo.

O ator e a personal trainer decidiram colocar um ponto final no namoro de “mais de sete anos”. No perfil da rede social Instagram, o ex-casal fez questão de partilhar a decisão com os seguidores.

“Foram mais de sete anos de muito amor, cumplicidade e partilha, com a certeza de que faremos parte da vida um do outro para sempre”, começou por escrever Inês Abrantes no InstaStories. “Agora partilhamos uma grande amizade e o amor pelos nossos ‘filhotes’”, acrescentou.

No final, a também apresentadora do “Curto de Circuito” (SIC Radical) agradeceu o respeito dos fãs nos últimos meses. “Obrigada por todo o vosso respeito durante estes meses, que sei que o continuarão a manter”, rematou.

Já o ator referiu que vão continuar amigos, mesmo com o fim da relação. “Foram muitos anos de partilhas e de muito amor, agora partilhamos uma grande amizade que ficará para sempre e o amor pelos nossos pequeninos, espero que respeitem este momento”, disse.