Isabel Figueira: “Casamento está nos planos”

Isabel Figueira confessou que o casamento com Luís Santos “está nos planos”, mas não demonstrou pressa no enlace.

Pronta para se casar, mas sem pressa. Em declarações à “Nova Gente”, à margem da recente gala da revista “GQ”, Isabel Figueira falou da relação com o empresário Luís Santos, filho do antigo selecionador nacional Fernando Santos.

“Não há pressa nenhuma em casar e fazermos as coisas. Nós estamos lindamente, estamos numa fase maravilhosa. Se está nos planos? Sim, está. Se é para os próximos anos? Não estamos a pensar nisso”, começou por referir Isabel Figueira.

“É quando for, e quando for, eu sou a primeira a pôr nas redes sociais, a primeira a dizer: ‘Disse o sim’ Estamos tão bem, estamos juntos há dois anos… Não sentimos essa falta, essa pressa. Quando for, será no momento certo, quando acharmos, porque nós já estamos… Esse casamento já existiu, nós já temos essa vida”, rematou a atriz e apresentadora.