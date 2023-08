Isabel Silva arruma arrecadação e doa objetos a instituição de caridade

A apresentadora Isabel Silva arrumou a arrecadação e decidiu doar os objetos que já não necessita a uma instituição de caridade.

Isabel Silva passou este sábado, 12, em arrumações na arrecadação e, depois de tudo no sítio, decidiu doar os objetos a uma instituição de caridade.

“Vou procurar uma linda instituição para doar tudo o que destralhei. Para saberem ao detalhe o que tem dentro das caixas de cartão mandem mensagem para o meu amigo @gilcorreia pelo Instagram e deixem sugestões de instituições ok?”, desafiou a comunicadora nas redes sociais.

Antes, congratulou-se pela “vitória”. “Vocês não imaginam como eu estou feliz por, finalmente, ter tomado a decisão de deixar de adiar o inadiável. Eu escrevi no vídeo um ano, mas honestamente este desconforto, em saber que tinha uma arrecadação desorganizada e com objetos, roupa, sapatilhas, louças, sacos de treinos (entre tantas outras coisas), existia (na boa) há dois anos e meio”, começou por partilhar nas redes sociais.

“Só que, com o passar do tempo, este desconforto começou a dar-me alguma ansiedade e até agonia. Por um lado porque tenho imensa ‘tralha’ de qualidade, em bom estado, que seguramente muita gente vai dar valor e, por outro, porque cada vez mais quero viver apenas com o essencial”, acrescentou.

“E viver com o essencial não é viver com menos ou com pouco: é simplesmente usar o que me é confortável e útil, ter a capacidade de me desapegar do que continuo a gostar (mas que já não é essencial) e partilhar todo este valor com aqueles que vão dar importância”.

“Sou simples e prática, mas este meu T1 + arrecadação estão comigo há oito anos. Sei bem que arrastei esta situação porque eu apenas queria. Eu queria dedicar-me a esta arrumação. Eu só queria. E as coisas na nossa vida só acontecem quando tomamos uma atitude”, disse ainda.

“O meu amigo Gil foi um anjinho lindo – ‘Bélinha, eu vou ajudar-te. No sábado tenho folga e faço isso contigo’. Como não ser grata e ficar entusiasmada? Quando os outros nos dão – de coração – o seu tempo… o meu coração não aguenta. E este ‘luxo’ o dinheiro nunca vai conseguir comprar”, rematou Isabel Silva.