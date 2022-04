Isabel Silva com futuro indefinido na televisão

Desde que terminou o vínculo com a TVI, Isabel Silva tem estado em silêncio sobre o futuro profissional que, pelo que é público por esta altura, está por definir.

A apresentadora, que deixou a TVI em março, tem sido tema de assunto na Imprensa. A revista “TV Mais” avançou, segundo uma fonte, que a comunicadora estava “quase” garantida na SIC e que o processo estava preso por “detalhes”.

De acordo com a publicação, Isabel Silva só poderia ir para a estação de Paço de Arcos depois de ser emitida a participação que a apresentadora teve no concurso “All Together Now”, da TVI.

Porém, a revista “Nova Gente” veio desmentir o interesse da SIC, citando fonte oficial da estação privada. Até ao momento, Isabel Silva ainda não se pronunciou sobre o seu futuro profissional.

A comunicadora já explicou que saiu da TVI por não ter aceitado continuar num novo projeto e não por existir um mal-estar com a diretora de Entretenimento e Ficção da estação, Cristina Ferreira.

“Guardo um profundo carinho pela TVI. É por eu gostar de televisão e por querer continuar em televisão que eu decidi fechar um capítulo”, disse a apresentadora no programa “Maluco Beleza”, de Rui Unas.