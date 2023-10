Isabel Silva: “Há riqueza musical no ‘Estrelas ao Sábado'”

A apresentadora está de regresso com o “Estrelas ao Sábado” e explica o sucesso do programa da RTP1. Nas últimas semanas esteve de férias com os pais, no norte, e explorou o Senegal.

Ela está de volta. Isabel Silva regressou no passado fim de semana para mais uma edição de “Estrelas ao Sábado”, o programa da RTP1 que dá a conhecer os mais diversos géneros de música portuguesa. “Estou muito entusiasmada porque a primeira temporada correu muito bem”, diz a “Belinha”, como é conhecida no meio, à N-TV. “Se temos alegria e amor – as pessoas sentem isso ao ver o programa -, devemos fazer o básico bem feito. E estamos a passar bons ensinamentos, que é mostrar cada vez mais e melhor a nossa cultura musical”, acrescenta.

Mas tudo isso dá “trabalho”. “É preciso preservar o espírito e união da equipa e continuar a tratar bem as pessoas. Quem lá vai é bem tratado e sente-se bem, sente que é uma família”.

O outro segredo do sucesso é a “riqueza musical”, defende Isabel Silva. “Mostramos o cante alentejano, fado, cantares à desgarrada, tunas, novas fusões musicais… é um programa que tem, também, muita malta jovem e que é transversal a toda a família. Vejo isso na rua, quando as pessoas mais velhas e da minha idade dizem que se divertem a ver e eu fico muito contente com isso”.

Férias com os pais e no Senegal

Antes do regresso ao pequeno ecrã, Isabel Silva esteve no Norte do país, com os pais, e no Senegal. “Passei férias com os meus pais, o que para mim é superimportante, porque são o meu pilar e estou longe deles, aqui em Lisboa, a mais de 300 quilómetros de distância”.

Isabel Silva conta como foram as rotinas. “Não é só ir almoçar ou jantar com eles, é estar uma semana porque isso permite-me voltar à minha infância e lembrar as pessoas incríveis que os meus pais são. Fiz as mesmas rotinas que eles, partilhámos o almoço e a praia, ouvi as conversas, disse o que tem acontecido na minha vida e ouvi conselhos. As relações têm de ser regadas e não as posso dar como garantidas”, defende.

A apresentadora ouviu, ainda, alguns conselhos. “Os meus pais também são pessoas altamente empreendedoras e passam-me conselhos valiosos. Deram-me coragem para enfrentar os medos e ir em frente. Foi uma incrível terapia familiar. Eles seguem-me, vibram comigo e são meus amigos”, congratula-se.

Antes, a apresentadora da RTP1 esteve no Senegal. “Adorei estar no Senegal, primeiro porque fui fazer aquilo que estava a precisar: descansar, caminhadas na praia, ler, regenerar e esvaziar a cabeça, não pensar em trabalho, que é importante para depois voltarmos com toda a alma e coração. Também gosto de férias de mochila às costas e de conhecer, mas queria descansar”.

“Dediquei dois dias para conhecer o Senegal, acho que era importante permitir-me a conhecer a cultura e adorei os senegalesas, pessoas muito bondosas, muito alegres, adoram dançar, sorrir e gostei”, elogia.

Finalmente, as maratonas. Habitual atleta, “Belinha” decidiu fazer uma pausa nos últimos meses. “Continuo a correr, a fazer a minha atividade física, mas não consegui dedicar-me às maratonas, porque os 42 quilómetros exigem muita preparação e muito foco e percebi que não conseguia estar com a dedicação que queria”. “Dediquei-me a outros projetos profissionais, mas disse: quando vier de férias vou iniciar a preparação para a próxima maratona”, conclui Isabel Silva.