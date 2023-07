Isabela Valadeiro de férias com o namorado em Ibiza

A atriz Isabela Valadeiro está a desfrutar de um bom tempo em Ibiza com o namorado Carlos Ferra.

O verão chega, chegam também a época das férias. E Isabela Valadeiro já está a aproveitar as suas do lado do seu amor.

A atriz está num relacionamento com o modelo Carlos Ferra, que foi confirmado há pouco tempo, e os dois rumaram até Ibiza para aproveitar o calor e ter uns momentos de descanso.

Nas redes sociais, o casal tem partilhado alguns registos das férias em conjunto com imagens onde estão juntos, banhos de sol e outros detalhes.

“De sonho”, escreveu Isabela numa das suas publicações. Na partilha seguinte que fez, disse: “Isla bonita, ahorita te conocí e ya estoy enamorada” (Ilha bonita, conheci-te agora e já estou apaixonada).

Já Carlos Ferra escreveu na sua publicação do Instagram: “Magic Island with love” (Ilha mágica com amor). Nas imagens que o modelo partilhou, a namorada deixou um comentário: “É muito amor”.