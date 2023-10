Isabela Valadeiro: Ícone da moda, reconhecida nas novelas e apaixonada

A atriz está de volta à ficção na novela da noite da SIC “Papel Principal”. Fez furor nos Globos de Ouro com o vestido que escolheu e fala pela primeira vez sobre a relação com o novo namorado, o manequim Carlos Ferra.

Feliz da vida. Reconhecida na televisão e no mundo da moda, Isabela Valadeiro vai voltar a aparecer no ecrã dos portugueses todas as noites na nova novela da SIC “Papel Principal”, na qual desempenha a personagem “Inês Freitas”, um dos papéis em maior destaque e que lhe vale contracenas com o ator Joaquim Monchique.

Aos 27 anos, esta alentejana, de Portalegre, começou a carreira como manequim em Paris e Milão depois de ter ganho, em 2016, o concurso “Face Modelo of The Year”, que antecipou a estreia nas novelas “A Herdeira”, “Valor da Vida” (TVI), “Golpe de Sorte”, “Terra Brava”, “A Serra”, “Por Ti” e, agora, “Papel Principal” (SIC).

“Ela está a aquecer… para aparecer mais. Estou muito curiosa para ver, a personagem tem-me desafiado muito, sobretudo no sotaque. Já fiz a ‘Telma’, no ‘Golpe de Sorte’, mas esta é um pouco de tudo, manda-se para a frente e é ousada. Tem várias camadas, ela faz-se de tontinha, mas não é tontinha nenhuma”, diz a artista, em declarações à N-TV, ela que grava com Joaquim Monchique. “Trabalho muito com o Diogo Martins e o Joaquim Monchique e é ótimo. O Joaquim não cumpre o guião, mas eu também não! Se me dão liberdade, o texto não é texto, é pretexto, nós improvisamos para caramba!”, confessa Isabela Valadeiro.

“É um privilégio, sou uma sortuda! É isso que me vai fazer evoluir. Estou a dar o meu melhor para ter o sotaque de Braga. Esta é uma novela muito divertida, que prima pela diferença e pela comicidade, é esta leveza que nos faz falta. Já fiz coisas fantásticas com o meu improviso, que depois é integrado no guião”, acrescenta a atriz.

Vestido sensual

Nos Globos de Ouro, Isabela Valadeiro aliou a experiência de manequim a um vestido de Carol Roquette: um conjunto branco com brilhantes na cintura e no top, que foi eleito pela críticas uma das surpresas da noite no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. “Gosto muito deste look, tem duas versões, uma mais ‘red carpet’, em conformidade com a temperatura ambiente e uma versão mais clássica e intemporal (n.r. a que usou em palco para apresentar um dos prémios). Nunca mostrei tanta pele num evento, é verdade, mas estou superconfortável e acho que se nota”.

“Experimentei a roupa só no dia anterior, quando se tem uma “stylist” muito boa nunca se pensa muito nisso. Adoro moda e confiei nas pessoas que sabem mais coisas do que eu, é o que me ajuda a crescer e a evoluir”, diz ainda a artista.

Novo amor

Mas a vida corre bem a Isabela Valadeiro também a nível pessoal. Depois de juras de amor nas redes sociais, particularmente no Instagram, a atriz fala, pela primeira vez, sobre a recente relação com o manequim Carlos Ferra, depois da separação do ator José Mata.

“O coração? O meu cardiologista diz que está bem”, brinca a intérprete. “Ele fez anos e dei-lhe os parabéns nas redes sociais. Estou muito feliz, mesmo! Não quero resguardar a relação, partilho o que me apraz partilhar, estou muito feliz e acho que isso é visível”, acrescenta. “Ele faz-me muito feliz e é fantástico viver assim. Não é o que nós todos queremos?”, remata Isabela Valadeiro.

A atriz já partilhou nas redes sociais alguns momentos com Carlos Ferra, particularmente quando o manequim celebrou mais um aniversário. “Parabéns para o homem mais doce”, escreveu Isabela Valadeiro numa partilha no perfil de Instagram.