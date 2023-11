Isabela Valadeiro sobre noivo: “Se imagino alguém para ficar para o resto da vida é ele”

Isabela Valadeiro ficou noiva recentemente. Em conversa com Júlia Pinheiro falou mais sobre o noivo e o casamento.

Noiva e feliz da vida. É como Isabela Valadeiro tem vivido esta fase. A atriz ficou noiva recentemente, no final de outubro, do manequim Carlos Ferra. Em conversa com Júlia Pinheiro, a artista falou sobre o noivo e o casamento.

“Às vezes não é uma questão de tempo, mas uma questão daquilo que se sente. Foi sempre mútuo e avassalador desde o início. Apaixonámo-nos, temos muita coisa em comum, sobretudo esta vontade, disciplina, foco”, começou por contar, relembrando que conheceu o namorado há oito meses.

“O Carlos é um homem de muitas valias, de muitas características que eu aprecio, além daquelas que pensei num homem ao meu lado”, explica.

“Falamos na mesma língua. Temos muita coisa em comum, as dinâmicas são muito parecidas. O facto de termos vindo os dois do Alentejo à procura de oportunidades, focados nos nossos objetivos, também define aquilo que nós somos”, refere.

“Se eu imagino alguém para ficar para o resto da minha vida é ele”, concluiu, confirmando ainda que o casamento terá lugar no Alentejo.