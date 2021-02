Iury Mellany, do “Big Brother Zoom”, conquista fãs em biquíni

A jovem que veio de Oliveira do Bairro para Lisboa para brilhar no “Big Brother Zoom” gosta de publicar fotos sensuais na praia. E os fãs aplaudem esta miss.

Iury Melanie, 27 anos, entrou no “Big Brother Zoom” com o estatuto de miss. Segundo o perfil disponibilizado pela TVI, sempre participou em eventos de moda e concursos de beleza a nível internacional e dos vários que já venceu destaca a coroa máxima de “Miss Beauty Global 2019” e o título de “Miss Best Body”.

A jovem, que nasceu em Nova Jersey, EUA, e aos seis anos veio com os pais para Portugal, define-se como “muito bem-disposta e faladora” e diz ter uma “personalidade vincada”. Ambiciona ser conhecida e participar no “Big Brother” é a realização do seu maior sonho.

Até aqui, além dos títulos de miss, a participante do concurso apresentado por Cláudio Ramos – que, para já, ainda tem os concorrentes confinados aos apartamentos, devido à pandemia da Covid-19 -, brilhava no Facebook, com fotos sensuais em biquíni na praia.

Se a miss já era reconhecida no Facebook, a fama “explodiu” mal entrou para o “reality show” da TVI e agora são milhares os seguidores que acompanham as suas redes sociais, sempre muito elogiosos à “boa forma” da morena.

Pelo que é possível observar pelas imagens no Facebook que a concorrente disponibiliza, Iury adora a praia, o estar à beira-mar, especialmente na companhia do seu melhor amigo, um pequeno cão.