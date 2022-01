Iva Domingues assume diários do “Big Brother – Duplo Impacto”

Iva Domingues tem um novo desafio na TVI: a profissional vai conduzir, no próximo ano, os diários do “Big Brother – Duplo Impacto”.

Iva Domingues tinha prometido à N-TV um novo desafio para 2021 e ele aí está: depois de fazer a reportagem, aos domingos, do programa “Somos Portugal”, a apresentadora vai conduzir, a partir de janeiro, os diários do novo “reality show” da TVI, o “Big Brother – Duplo Impacto”.

Com a saída de Maria Botelho Moniz para as manhãs, onde vai apresentar, diariamente, o “Dois às 10”, ao lado de Cláudio Ramos, abriu-se uma vaga nos diários do “BB”, que Iva Domingues vai preencher entre as 19.00 e as 20.00 H e as 00.00 e 02.00 H.

Mafalda Castro continua no formato e é apresentadora entre as 18.00 e as 19.00 H.