Iva Domingues sai do “Big Brother – Extra” e já tem substituta

Iva Domingues anunciou que está de saída do “Extra” do “Big Brother: Duplo Impacto”. No entanto, será substituída por Alice Alves.

Semanas depois de se ter estreado no programa da TVI, a apresentadora revelou, este sábado, 23 de janeiro, que será a última vez que conduz o formato devido a um novo projeto da estação televisiva.

“Dentro de dias vou abraçar um novo projeto, de que muito me orgulho. Por esse motivo, será o último dia na apresentação do ‘Extra’ do ‘Big Brother’”, anunciou nas redes sociais.

“A toda a equipa de comentadores, conteúdos, técnica e de produção deste programa, quero deixar o meu agradecimento público pela forma calorosa como me receberam. Muito obrigada”, acrescentou.

Iva Domingues revelou ainda que será substituída no formato por Alice Alves. “A partir de segunda-feira a Alice Alves estará aos comandos da apresentação e o ‘Extra’ não poderia ter melhor apresentadora. Querida Alice, tudo de bom. Vais arrasar”.

Especula-se que a profissional da TVI seja a anfitriã do formato que Fátima Lopes iria apresentar antes de anunciar a saída do canal.

A edição anterior do “Extra” foi apresentado por Maria Botelho Moniz. No entanto, abandonou o formato para formar dupla com Cláudio Ramos no programa “Dois às 10”.