Ivete Sangalo celebra aniversário em Portugal e no palco

Aniversário em Portugal: Ivete Sangalo fez a festa em cima do palco, junto a milhares na assistência, e soprou as velas do bolo.

Ontem, sexta-feira, a intérprete brasileira esteve na Altice Arena, em Lisboa, depois de ter passado pela Queima das Fitas de Coimbra e apagou as velas dos 51 anos, perante o entoar dos “parabéns a você” da vasta audiência.

Na tarde deste sábado Ivete Sangalo atua no Porto, no North Festival. O segundo dia de festival arranca às 19 horas, com a atuação de Nininho Vaz Maia, e o dia termina com a “rainha do axé” às 23h35. Autora de grandes êxitos, como “Sorte Grande”, a cantora já não atuava no Porto há 12 anos, tendo sido a última vez em 2011 no Parque da Cidade.