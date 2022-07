Ivete Sangalo estreia programa na Globoplay: “É a síntese daquilo que sou”

Brincadeiras, convidados especiais, música e muitas surpresas. Assim vai ser o programa “Pipoca da Ivete”, que chega à Globoplay já este domingo, dia 24 de julho.

A cantora confessou, em comunicado, que o programa é um espelho da sua personalidade. “Os rios da minha vida desaguam no mar que é este programa. As coisas que aprendi, o que gostava de fazer e o que vivi”, começou por destacar. “‘Pipoca da Ivete’ é a síntese daquilo que sou e a diversão é o principal objetivo”, adiantou.

Ao longo de cada emissão, a intérprete vai receber quatro artistas. No episódio de estreia, a apresentadora terá a companhia das duplas Regina Casé e Jonathan Azevedo e Diogo Nogueira e Paolla Oliveira. “Adorei participar. O programa é uma delícia. A ‘Veveta’ é uma delícia”, disse Regina Casé.

Também Paolla Oliveira mostrou-se entusiasmada por participar no formato: “É uma honra entrar no ‘Pipoca da Ivete’. Estou nervosa e ansiosa, mas acima de tudo muito feliz por estar aqui”.

No “Batalha de Família”, Tadeu Schmidt e Cauã Reymond são os primeiros convidados do ‘Pipoca da Ivete’. Em cada programa, um deles vai reunir-se com a família para conquistar o prémio final.

“Foi ótimo fazer parte deste programa. Sinto-me agradecido por me terem chamado. Brincámos, divertimo-nos e foi uma festa muito fixe. […] Se isto é bom para quem está aqui como convidado imagina para quem vai ver”, disse Tadeu Schimdt.

O formato “Pipoca da Ivete” será exibido no Globoplay aos domingos e fica disponível em VOD no dia seguinte.

Recorde-se que a cantora esteve recentemente no Rock in Rio Lisboa, onde voltou a dar um espetáculo para milhares de pessoas.