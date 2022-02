Ivo Lucas emociona-se ao recordar Sara Carreira: “Não se deixa nada por dizer”

Ivo Lucas emocionou-se ao recordar Sara Carreira na primeira entrevista depois do acidente em dezembro de 2020, que vitimou a namorada.

O cantor esteve como convidado no programa “Alta Definição”, que vai para o ar no próximo sábado, 26 de fevereiro. Para promover o episódio, o diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira, publicou um vídeo curto nas redes sociais.

Nas imagens, pode ver-se Ivo Lucas emocionado a recordar Sara Carreira depois de o apresentador questionar: “Alguém tem uma ideia aproximada daquilo que tu passaste? O que é que acontece depois de acontecer o pior?”

“Aprendi que não se deixa nada por dizer. Nunca”, respondeu o também ator da SIC, que venceu a terceira edição d’”A Máscara”, com o Viking.

Lembre-se que Ivo Lucas seguia ao volante do carro em que seguia a namorada, Sara Carreira. Na altura, o cantor saiu do acidente trágico com uma fratura e a filha de Tony Carreira morreu no local.