Ivo Lucas esquece Sara Carreira e é apanhado aos beijos com Joana Aguiar

O ex-namorado de Sara Carreira, Ivo Lucas, foi apanhado aos beijos com a atriz Joana Aguiar, depois de um concerto em Lisboa.

Após a Imprensa ter avançado por várias vezes que os atores estavam juntos, desta vez, o cantor, de 31 anos, e a atriz, de 23, foram “apanhados” aos beijos numa esplanada, em Lisboa, pela revista “TV Mais”.

O intérprete tinha acabado de dar um espetáculo no Teatro Tivoli. Os dois artistas integram o elenco da novela “Amor, Amor”, transmitida pela SIC. Ivo Lucas dá vida à personagem de “Leandro” e Joana Aguiar interpreta “Sandra”.

Lembre-se que o cantor seguia ao volante do carro que sofreu o acidente que vitimou Sara Carreira a 5 de dezembro de 2020. Em entrevista a Daniel Oliveira, o ator admitiu que “nunca se dá a volta” a uma situação destas.

“Acho que partilhar a dor e falar é bom, se for necessário acompanhamento psicológico e lidar com isto, viver com isto. Nunca se dá a volta a uma coisa destas. Aprendes a lidar, não tens que compreende”, disse, na altura.

Em novembro do ano passado, o intérprete foi constituído arguido por homicídio negligente de Sara Carreira.