Ivo Lucas não foi convidado para a “Gala dos Sonhos” da Associação Sara Carreira

Ivo Lucas não vai marcar presença na nova edição da “Gala dos Sonhos” organizada pela Associação Sara Carreira.

O ex-namorado da jovem cantora esteve na edição do ano passado, que decorreu em parceria com a SIC. Este ano, segundo a revista “Nova Gente”, o cantor vai ficar de fora da homenagem.

De acordo com a publicação, a associação apresentou uma lista de sugestões de artistas à produtora do eventos e depois esta terá como função fazer os contactos e fechar as presenças.

O intérprete, que seguia ao volante do veículo que se despistou na A1, na zona de Santarém, e vitimou Sara Carreira, em 2020, não faz parte desta lista.

Nos “Globos de Ouro” (SIC), a 2 de setembro, aquando da receção do prémio “Revelação”, Ivo Lucas agradeceu à família e aos amigos por não terem desistido de si, após o acidente.

“Obrigado, por não terem desistido de mim. Estes últimos anos não foram fáceis”, afirmou, em lágrimas, no palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa.