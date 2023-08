Já é oficial: Bárbara Branco e Vítor Silva Costa juntos em Madrid

Depois de Carolina Torres ter confirmado o relacionamento, foram divulgadas fotografias de Bárbara Branco com Vítor Silva Costa em Madrid.

Foi há cerca de um mês que Bárbara Branco e José Condessa recorreram às redes sociais para anunciar o fim da relação. Poucos dias após a confirmação da separação, começou a ser avançado que Bárbara Branco poderia estar a viver um novo romance ao lado do ator Vítor Silva Costa, com quem contracenou na telenovela “Flor Sem Tempo”, transmitida pela SIC.

Agora, e segundo as imagens publicadas pela revista “TV 7 Dias”, Bárbara Branco e Vítor Silva Costa parecem já não esconder a paixão. O recente casal de atores fugiu para Madrid, em Espanha, de forma a aproveitar alguns dias de descanso, longe dos holofotes.

Segundo a mesma publicação, a relação parece estar a evoluir bem. Contudo, e já depois de Madrid, a atriz já embarcou numa nova aventura. Bárbara está na Turquia, com uma amiga, e tem partilhado algumas imagens.

Recorde-se que, mesmo antes de serem divulgadas as imagens em Madrid, a ex-namorada de Vítor Silva Costa, Carolina Torres confirmou o relacionamento do próprio com Bárbara Branco: “Ela é ótima para ele! É uma miúda fixe. Não me custou que ele tivesse ficado com ela”, disse Carolina Torres, em declarações à TV Guia, sobre possível nova namorada do ator.