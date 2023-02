Já entraram os primeiros concorrentes do novo programa “O Triângulo” (TVI)

O novo programa “O Triângulo” estreou-se, este domingo, 26 de fevereiro, na antena da TVI. Eis os três primeiros concorrentes do formato.

Foi para o ar a nova aposta da estação de Queluz de Baixo e o quarto canal abriu as portas da casa mais vigiada do país para receber os novos concorrentes.

Bárbara Silva, de 30 anos, vem do Porto e trabalha como motorista de pesados. “Orgulha-se da sua profissão. Afirma que conduz melhor que muitos homens. Considera-se uma mulher lógica, direta e sem paciência para pessoas fúteis”, lê-se no “post” do Instagram do programa.

“Está solteira e assume que nunca viveu uma verdadeira história de amor. Acredita que, provavelmente, intimida os homens. É direta, honesta e admite que também é teimosa. Não gosta de rodeios e garante que entra n’O Triângulo para ganhar”.

Moisés Figueira, São Mamede e trabalha como fiscal de autocarro. “Diz ser explosivo, impaciente, vaidoso e competitivo. Atualmente é fiscal de autocarros. Já trabalhou como vigilante e segurança em bares e discotecas”, lê-se nas redes sociais.

“Faz Muay Thai desde os 14 anos e mais recentemente começou a praticar MMA. O seu sonho é viver da luta. Está solteiro e tem um filho de cinco anos. Confessa não gostar de ‘galos de capoeira’ e diz que não tem problemas em dizê-lo diretamente às pessoas”.

Fotografia: Instagram O Triângulo TVI

Isa Oliveira, 27 anos, de Lisboa, e afirma ter muito “mau perder”. “Licenciou-se em Ciências da Comunicação e atualmente trabalha no restaurante dos pais. Teve uma infância difícil, foi vítima de bullying, mas hoje diz ser capaz de enfrentar quem quer que seja”, pode ler-se na publicação da TVI.

“Odeia que mexam nas suas coisas e é demasiado exigente com as limpezas. Está solteira e totalmente focada no desafio a que se está a propor. Afirma não ter medo de arriscar e acrescenta que detesta perder”.