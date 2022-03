Já há data de estreia para o “All Together Now” da TVI

Já há data de estreia para o programa “All Together Now”, da TVI. Cristina Ferreira fez o anúncio na noite deste domingo no perfil de Instagram.

Está, finalmente, desvendado um dos grandes mistérios da televisão portuguesa: o “All Together Now”, programa de talentos da TVI, estreia no dia “7 de março”, acaba de anunciar a apresentadora, Cristina Ferreira, no perfil de Instagram.

Gravado na Altice Arena, em Lisboa, o formato reúne cantores a solo ou famílias de músicos, que vão ser avaliados por 100 jurados, entre os quais se destacam Bárbara Bandeira, Mário de Carvalho ou Rita Pereira.

O programa começou a ser muito falado ainda antes da estreia devido ao elevado número de pessoas – entre jurados e produção – confinados no mesmo espaço e a Direção-Geral da Saúde informou que não foi consultada. A TVI, em comunicado, garantiu o cumprimento de todas as regras sanitárias.