Já há data de estreia para o “Big Brother – A Revolução”

O novo “reality show” da TVI estreia-se no dia 13 de setembro, o número da sorte de Cristina Ferreira. Teresa Guilherme sucede a Cláudio Ramos na apresentação.

A TVI revelou esta madrugada a data de estreia do “Big Brother – A Revolução”, que sucede ao “Big Brother 2020”, que foi apresentado por Cláudio Ramos. O novo “reality show”, que se mantém na casa da Ericeira, começa a 13 de setembro e acaba no último dia do ano.

“A ‘Revolução’ já tem data marcada para dia 13 de setembro! 20 anos após a sua estreia na televisão portuguesa, o ‘Big Brother’ reinventa-se e dá lugar ao ‘Big Brother – A Revolução’. Qual era o poder que gostava que o público tivesse nesta nova edição?”, questiona o quarto canal.

Recorde-se que o 13 é um dos números preferidos de Cristina Ferreira, que admite que, apesar de ser conotado com o azar, nomeadamente à sexta-feira, lhe dá sorte. Esta segunda-feira a “loira da Malveira” adiantou nas redes sociais que os concorrentes já estão escolhidos.

Teresa Guilherme vai ser a apresentadora do formato que vai fechar vários concorrentes dentro da mansão da Ericeira e sucede a Cláudio Ramos, que conduziu o programa anterior.