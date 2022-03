Já há data para o velório e funeral de Igor Sampaio

Já há data para o velório e funeral do ator Igor Sampaio que morreu, esta sexta-feira, 3 de setembro, aos 76 anos.

O velório está agendado para domingo às 10h00 na Igreja do Santo Condestável, em Lisboa. De seguida, o funeral terá lugar às 14h00 no Cemitério dos Prazeres, tal como foi avançado por uma fonte da Casa do Artista à agência noticiosa Lusa.

Igor Sampaio, nome artístico de João Luís Duarte Ferreira, estava hospitalizado desde 31 de agosto, onde dera entrada de urgência, devido a um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido no dia anterior.

Recorde-se que a notícia do internamento de Igor Sampaio foi avançada, na quarta-feira, pelo também ator Joel Branco nas suas páginas das redes sociais Facebook e Instagram, desejando que o “seu grande amigo” melhorasse “rapidamente”