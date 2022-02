“Já não há preservativos na casa do ‘Big Brother'”, revela Maria Botelho Moniz

A apresentadora do “Extra” do “reality show” da TVI anunciou que já não há contracetivos na mansão da Ericeira. Os seguidores questionam: “Onde estão as imagens do envolvimento entre os casais?”

Acabaram-se os preservativos na casa do “Big Brother – A Revolução”. A garantia foi dada pela apresentadora Maria Botelho Moniz, durante o “Extra”, mas os seguidores desconfiam porque, de imagens, foram passadas pouco mais do que as do beijo trocado entre Jéssica Fernandes e Renato.

“Onde estão as imagens do envolvimento dos outros casais?”, questionam os fãs do programa conduzido por Teresa Guilherme na Internet.

Maria Botelho Moniz lançou a “bomba” – “querem informação privilegiada?” -, mas foi inconclusiva: “Havia preservativos dentro da casa, foram todos usados!”.

Uma frase que causou espanto no leque de comentadores do “Extra”, uma vez que não se tem visto muita ação na Ericeira e o programa é, aliás, considerado por muitos seguidores como dos “reality shows” “mais aborrecidos de sempre”.

Para Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, “Zena é uma lady na mesa e uma louca na cama”. “Há noite há bailinho da Madeira, com poncha e tudo. Mas de dia é uma moça recatada do lar”, analisou a conhecida blogger.