Já nasceu a filha da atriz Sara Salgado

A atriz Sara Salgado já foi mãe pela primeira vez. A filha veio ao mundo na quinta-feira, mas o anúncio apenas foi feito hoje.

Sara Salgado deu as boas-vindas à maternidade. Em dezembro do ano passado, a atriz revelou estar grávida. E, em abril, contou ao público o sexo do bebé que esperava: uma menina.

A filha da atriz nasceu na passada quinta-feira, dia 15 de junho. Contudo, o anúncio apenas foi feito hoje nas redes sociais. Assim, passados meses, Sara Salgado dá um “olá” a Vera, a sua primeira filha.

No Instagram, publicou uma fotografia onde se vê o pai a segurar a mão da bebé, que está no colo da mãe. Na legenda, escreve: “Vera. O verdadeiro significado de amor. 15.06.2023”.

Nos comentários, os seguidores ficaram encantados. Muitos corações, muitos “parabéns” e “felicidades” e muitas carinhas apaixonadas é o que se vê na lista das reações.

A pequena Vera é fruto do casamento da atriz Sara Salgado com Diogo Pereira Coutinho, com quem se casou em 2021. A bebé é a primeira filha do casal.