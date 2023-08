Já nasceu Carlota, a filha de Bernardo Silva e de Inês Degener Tomaz. A menina veio ao mundo no passado dia 29, mas só agora os pais deram a novidade.

O jogador do Manchester City Bernardo Silva e a mulher, Inês Degener Tomaz, estão radiantes com a chegada da pequena Carlota no passado dia 29. O nascimento da bebé estava previsto para o início de setembro, mas a manequim acabou por dar à luz alguns dias antes.

O parto terá acontecido no Hospital da Luz, em Lisboa, paredes meias com o estádio do Benfica, no qual Bernardo Silva começou a dar nas vistas.

“Não há palavras para o que estamos a sentir. Bem-vinda, Carlota”, escreveu o jovem casal nas respetivas contas de Instagram, ao mesmo tempo que partilharam com os milhares de seguidores as primeiras imagens com a bebé ao colo.

Recorde-se que o casamento de Bernardo Silva e Inês aconteceu no sábado, 1 de julho, na Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, um espaço luxuoso sob o Douro vinhateiro.

Para subir ao altar, Inês elegeu um vestido da marca de alta-costura Oscar de la Renta, enquanto Bernardo escolheu um fato em tom azul marinho da Rosa & Teixeira.

O evento contou com a presença de 250 pessoas, entre elas alguns nomes conhecidos como a atriz Margarida Corceiro e a cantora April Ivy.

Os noivos tornaram o seu casamento numa ação de solidariedade. Ao invés de presentes pela data especial, o casal pediu aos convidados que fizessem donativos para associações, sendo uma delas a de Catarina Furtado.

“Desejo as maiores felicidades ao Bernardo Silva e à Inês Degener Tomaz por todas as razões e também porque escolheram transformar o dia especial do seu casamento numa ação de solidariedade”, referiu a apresentadora da RTP1.