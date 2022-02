Já nasceu o bebé de Cláudio e Cristiana da “Casa dos Segredos”

Guilherme, o primeiro bebé do casal do “reality show” da TVI, nasceu neste sábado e os pais estão encantados nesta nova aventura.

Já nasceu! Guilherme, o primeiro filho de Cláudio Alegre e de Cristiana, da “Casa dos Segredos”, veio ao mundo este sábado, como acaba de anunciar o bailarino no Facebook.

“Foi amor à primeira vista! Que sentimento tão bonito que estou a sentir, um misto de coisas lindas estão a pairar neste diâmetro! Estou tão próximo de ti e só me apetece gritar ao Mundo o quanto sinto-me o Homem mais feliz do Mundo! Hoje as coisas mudaram, sou Pai, um eterno Pai por te ter nos meus braços, por ter o melhor de todos os melhores privilégios que a vida me podia trazer”, começou por escrever Cláudio Alegre.

“A tua Mãe… uma guerreira sem dúvida, depois destas horas todas deu à luz, pela forma mais linda que pode existir. A tua Mãe… que passou um ano cheia de alterações hormonais, angústias, receios e ao mesmo tempo talvez uma das fases mais bonitas que uma Mulher pode ter!”, acrescentou o bailarino.

“Filho, hoje tenho-te a dizer que o meu sentido da vida mudou, hoje és tu o meu sentido da vida! Não acredito que vai ser fácil lidares com dois Pais meio descontrolados, meio loucos e apaixonados, mas vais perceber um dia mais tarde que o amor tem destas coisas, destes sentimento mais lindos, como aquilo que eu estou a sentir agora mesmo ao olhar para ti. Sentimento puro e mais bonito, como tu filho!”, disse ainda.

“As minhas promessas são simples, são promessas que amor nunca irá faltar, que uma casa cheia de boa energia não vai esgotar e que tens uma família linda e unida à tua espera. Darei o melhor de mim para ti para que não te falte nada e para que sejas um dia mais tarde um Homem cheio de amor igual aos teus Pais! Bem-vindo Guilherme Alegre. 04 de Julho, 2020”, rematou Cláudio.