Já são conhecidas as causas da morte do ator da série “Friends” Matthew Perry

Já são conhecidas as causas da morte do ator Matthew Perry. Protagonista da série “Friends” não resistiu aos efeitos agudos do uso de cetamina como analgésico.

Matthew Perry foi declarado morto após ser encontrado inconsciente na piscina de casa, na zona de Pacific Palisades, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Sabe-se agora, através da autópsia, que o ator perdeu a vida aos 54 anos, no passado dia 28 de outubro, devido aos efeitos agudos do uso de cetamina como analgésico.

O Departamento Médico Legista do Condado de Los Angeles afirmou no relatório da autópsia divulgado ontem que um dos protagonistas da série “Friends” se afogou “na parte aquecida da piscina”, mas que esse foi um fator secundário da sua morte.

No funeral do ator, realizado no passado dia 3 de novembro, entre as várias pessoas que foram despedir-se de Matthew Perry, o elenco de “Friends” esteve presente. O “TMZ” confirmou a presença de Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow.