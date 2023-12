Já se conhecem as datas de estreia de “Dança com as Estrelas” e “Desafio Final”

Os programas “Dança com as Estrelas” e “Desafio Final” já têm datas de estreia. Os formatos começam a 6 e 7 de janeiro.

A TVI acaba de divulgar as datas de estreia dos programas “Dança com as Estrelas” e “Desafio Final”: vai ser um fim de semana de apostas do quarto canal, com Cristina Ferreira a conduzir os bailarinos famosos no sábado, dia 6, e Cláudio Ramos a receber os melhores concorrentes do “Big Brother” no dia seguinte, domingo, dia 7.

Recorde-se que a data do início de “Dança com as Estrelas” já tinha sido avançada, graças a uma inconfidência, tornada pública, da jurada do programa Alexandra Lencastre.

Quanto ao “Desafio Final”, Cláudio Ramos regressa a um programa que gosta de apresentar e no qual já esteve a solo e ao lado de Manuel Luís Goucha.