Já se sabe a data de regresso do “5 Para a Meia-Noite”

O programa de entretenimento da RTP volta no dia 9 de janeiro. Filomena Cautela, a apresentadora, promete “dois convidados bombásticos”.

Os fãs de um dos programas mais seguidos na televisão e aquele que tem maior valor nas redes sociais podem, finalmente, descansar: o “5 Para a Meia-Noite” regressa à antena da RTP1 no dia 9 de janeiro, anunciou o diretor de Programas da estação pública, José Fragoso.

Mas as novidades não vão muito além da data de estreia: sabe-se que o formato de Filomena Cautela viu a equipa de produção ser alterada e que, no próximo ano, terá “dois convidados bombásticos”, que a comunicadora não quis revelar.

“É um projeto com dez anos de existência e há sete meses que as pessoas perguntavam pelo seu regresso. Vamos tentar surpreender e manter um espaço de liberdade e fazer coisas que mais ninguém quer ou tem interesse em fazer”, referiu Filomena Cautela à N-TV.

“Nos últimos dois anos tivemos o privilégio de trabalhar com uma equipa técnica e de produção da @rtppt que fez semanalmente o impossível para ter o programa mais louco, livre e irresistivelmente divertido da televisão. Navegamos agora com novos marinheiros mas queria deixar aqui a minha eterna divida de gratidão para com os melhores profissionais da RTP com quem já trabalhei. Até já meus bravos. Até já”, acrescentou a apresentadora no perfil de Instagram, referindo-se às mudanças na produção do formato.