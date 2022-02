Já se sabe quem são os jurados da próxima edição do “Ídolos” (SIC)

Os quatro jurados que vão fazer parte da nova temporada do concurso “Ídolos” foram revelados, esta sexta-feira, 25 de fevereiro, pela SIC.

Joana Marques, Ana Bacalhau, Martim Sousa Tavares e Tatanka são os nomes que foram convidados pela estação de Paço de Arcos para avaliar os concorrentes que vão participar este ano no programa.

“Estes são os nossos quatro fantásticos! Ana Bacalhau, Joana Marques, Martim Sousa Tavares e Tatanka são os jurados da edição deste ano do Ídolos. São eles que vão avaliar, aconselhar e acompanhar os candidatos!” começou por anunciar a SIC no Instagram.

“Quem será o mais coração mole? Quem não vai deixar passar nem uma nota desafinada? Temos os nossos palpites, mas ainda não podemos revelar”, pode ler-se ainda na publicação.

A apresentadora deste ano do formato vai ser Sara Matos. Lembre-se que, antes da atriz, Cláudia Vieira e João Manzarra conduziram em dupla o “Ídolos”, entre 2009 e 2012. Já, em 2015, na última temporada emitida, a apresentação foi a cargo de João Manzarra.

Após a intérprete ter sido anunciada como apresentadora do formato, a estação privada divulgou as primeiras imagens do regresso do programa ao pequeno ecrã.