Jaciara troca “selinhos” com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz

Jaciara trocou, esta segunda-feira, 7 de fevereiro, um “selinho” com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz durante o programa “Dois às 10”, da TVI.

Depois de ter sido expulsa da casa do “Big Brother Famosos”, no passado domingo, 6 de fevereiro, a ex-concorrente brasileira marcou presença no matutino da estação privada para falar sobre o seu desempenho.

Depois da entrevista, a ex-mulher de Deco trocou beijinhos com a dupla de apresentadores, numa alusão ao facto de ter trocado vários “selinhos” com os colegas de casa.

“Nós somos muito pelas pessoas. Não admito que ‘seles’ as coisas lá fora e que não ‘seles’ cá dentro!” apontou Cláudio Ramos. Sem qualquer comentário, Maria Botelho Moniz também deu um “selinho” a Jaciara.

Recorde-se que Jaciara foi a escolhida pelo público para sair do programa, com 52 por cento dos votos, contra os 48 de Kasha, que assim se manteve em jogo.