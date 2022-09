Jane Fonda foi diagnosticada com cancro

Jane Fonda, atriz norte-americana, foi diagnosticada com cancro aos 84 anos. A notícia foi avançada pela própria através das redes sociais.

Foi esta sexta-feira, 2 de setembro que a também ativista deu a notícia aos seus fãs. No entanto, a intérprete salientou que está otimista na recuperação.

“Então, meus caros amigos, tenho um assunto pessoal que quero partilhar. Fui diagnosticada com um linfoma não-Hodgkin e iniciei tratamentos de quimioterapia. Este é um cancro muito tratável. 80% das pessoas sobrevivem, por isso sinto-me muito sortuda”, começou por escrever no Instagram.

“Também tenho sorte porque tenho seguro de saúde e acesso aos melhores médicos e tratamentos. Percebo, e é doloroso, que sou privilegiada. Quase todas as famílias na América já tiveram de lidar com o cancro numa altura ou noutra e muitas delas não tiveram acesso aos cuidados de saúde de qualidade que estou a receber e isso não é justo”, continuou.

Jane Fonda aproveitou ainda para deixar um alerta: “Precisamos de falar não só sobre a cura como também sobre as causas para que as possamos eliminar. Por exemplo, as pessoas precisam de saber que os combustíveis fósseis provocam cancro. Também os pesticidas, muitos baseados em combustíveis fósseis”.

De seguida a atriz garantiu que está a “lidar bem com os tratamentos” e que não vai deixar que a doença interfira com o seu ativismo.

Recorde-se que Jane Fonda iniciou a sua carreira na década de 1960 e conta com dois Óscares de Melhor Atriz no currículo, um em 1971, pelo filme “Klute”, e outro em 1978, pela trama “O Regresso dos Heróis”.