Jani Gabriel diz adeus ao “Fama Show”: “Não tenho palavras”

Jani Gabriel disse adeus ao programa “Fama Show”, da SIC, depois de ter participado no formato durante quatro anos. “Não tenho palavras”, afirmou.

A apresentadora, de 31 anos, revelou, no perfil de Instagram, que vai deixar o formato de fim de semana da estação privada, referindo que se fecha um “ciclo muito importante” para si.

“A televisão é a minha paixão. Fecho um ciclo muito importante para mim, despeço-me agora desta aventura que foi também minha ao longo destes quatro incríveis anos”, começou por escrever.

“Sem dúvida um desafio que me fez crescer, rir, chorar, conhecer pessoas fantásticas que tenho o privilégio de as levar comigo para a vida e outras no coração”, prosseguiu a comunicadora.

De seguida, Jani Gabriel agradeceu o apoio da equipa do programa. “Não tenho palavras para agradecer a toda a equipa ‘Fama Show’ que foi sempre incansável, em que juntos fizemos todos os possíveis e os (quase) impossíveis para continuar a tornar este programa o sucesso que é!” agradeceu.

“É o fim deste projeto mas com vontade de agarrar outros desafios em televisão. Obrigada também a todos os que estiveram sempre comigo desse lado”, concluiu.