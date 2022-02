Jardel garante que se vencer o “BB Famosos” divide o prémio final

Jardel garantiu que se vencer o “Big Brother Famosos”, da TVI, vai dividir prémio final pelos restantes quatro concorrentes.

O ex-jogador do FC Porto e Sporting revelou, durante uma conversa com a atriz Catarina Siqueira, que se for o grande vencedor do formato da estação de Queluz de Baixo vai dividir o dinheiro.

“Se eu ganhar o título divido com todos os cinco, eu divido o prémio com toda a gente”, afirmou, quando estava no exterior acompanhado pela intérprete. “És muito lindo, tu!” respondeu Catarina Siqueira.

Além de Jardel e Catarina Siqueira, Kasha, Marta e Jorge Guerreiro também estão na final do “Big Brother Famosos”.

Na gala do domingo passado, 20 de fevereiro, o ex-futebolista lembrou os problemas com a droga. “Houve um dia em que tive uma overdose, em 2002. Fiquei sete dias acordado. Via monstros, via tudo. Ao mesmo tempo que eu via os monstros eu via Jesus. Eu orava, mesmo mal. Isso não é vida para ninguém. Parei de jogar futebol”, contou.

O concorrente revelou que, em relação à droga, está “limpo” há mais de um ano e que no que ao álcool diz respeito “há dois meses”.