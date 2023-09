Jardim com piscina e palmeiras. Casa de Cristiano Ronaldo em Riade avaliada em 12 milhões de euros

Após ter estado hospedado no Hotel Four Seasons, Cristiano Ronaldo já se mudou para aquela que será a residência oficial da família na Arábia Saudita.

Em janeiro de 2023, Cristiano Ronaldo decidiu assinar um contrato milionário com o Al-Nassr, clube da Arábia Saudita, e, por isso, teve de mudar-se para Riade.

Antes de habitarem a residência oficial, o craque e a família estiveram no Hotel Four Seasons. No entanto, cerca de um mês após a chegada, o jogador trocou o arranha-céus por uma mansão de luxo. Embora a localização exata ainda não tenha sido divulgada, a revista “El Mueble” conta que há rumores de que fica localizada no bairro de Al Muhammadiyah.

A mesma publicação reuniu alguns detalhes acerca da casa, apurados através das publicações de Georgina Rodríguez, e revelou algumas curiosidades.

Avaliada em 12 milhões de euros, a mandão conta com dois andares, área de jardim com piscina e janelas enormes. As palmeiras, árvore bastante comum na Arábia Saudita, também estão presentes.

Apesar de Gio publicar poucas fotografias do interior da habitação, é possível perceber que o branco predomina nas paredes. Os tetos altos são, também, um ponto que o craque português não quis prescindir.

O salão é a estrela da casa. Com decoração minimalista, permite aos filhos terem bastante espaço para brincar, segundo a revista espanhola. A piscina olímpica, para fazer frente as temperaturas que ultrapassam os 45 graus na altura do verão em Riade, e a sala de cinema entram, também, na equação.