Jel vai ter novo programa no canal “Casa e Cozinha”

Jel, a icónica persona criada por Nuno Duarte, é uma das apostas para a nova grelha do canal “Casa e Cozinha” e vai realizar o programa “Toma lá, dá cá”.

O programa, que tem estreia marcada para o 21 de outubro, às 21:30h, vai ser apresentado por Maria João Costa. “O conceito passa por estimular o espírito de improviso, boa disposição e perceber como as pessoas reagem à partícula caótica que existe no programa, porque os participantes não sabem o que vai acontecer até ao fim. A ideia é colocá-los a teste”, referiu Nuno Duarte [Jel].

Teresa Guilherme, Mariana Alvim, Toy, Ricardo Carriço, José Pedro, Vasconcelos, Chakall, Mónica Jardim, Vanessa Oliveira, Ruben da Cruz, Pedro Fernandes, Paulo Vintém, Catarina Palma, Luís Pinheiro, Paulo Battista e Nelson Rosado são alguns dos rostos que irão passar pelo programa.

Em “Toma lá, dá cá” , “os convidados têm que fazer as compras certas ou participar numa formação essencial para cumprir o desafio que lhes é proposto, como, por exemplo, preparar uma refeição, encarnar o papel de um barbeiro, mostrar dotes de jardinagem ou impressionar com as suas habilidades enquanto barman”, referiu o canal em comunicado.

No entanto, a aposta em produtos nacionais não fica por aqui e a estação vai contar com Chakall para conduzir o novo programa “Educando Noa”, com estreia marcada para dia 27 de setembro, às 21:30h. ” ‘Educando a Noa’ une a cozinha característica do chef Chakall à ternura e curiosidade da sua filha de seis anos, numa viagem a dois onde cada paragem

serve de inspiração para recriar novos pratos, contando, em alguns momentos,

com o auxílio de representantes dos sabores locais”, afirma o canal.

“Personalize a sua casa”, apresentado por Sofia Parapluie também está de regresso para a segunda temporada. O retorno está marcado para 15 de novembro, pelas 22:30h.

“A segunda temporada desta produção promete continuar a ensinar a transformar e criar peças decorativas, dando uma nova vida às casas dos portugueses, visitando ainda artesãos nacionais de diversas áreas”, adiantou a estação.

“Pastelaria para todos”, “Cozinhar contigo”, “A nossa cozinha”, “Forever Home” e “Comer pelo Mundo” vão manter-se em antena.

O canal “Casa e Cozinha” vai ainda apostar em programação temática para assinalar o Halloween e o Natal.