Jenni Hermoso: “Quando íamos dormir, tínhamos de deixar a porta aberta”

Após a polémica do beijo com Rubiales, Jenni Hermoso faz agora revelações sobre o antigo selecionador espanhol Jorge Vilda.

O nome de Jenni Hermoso tem sido um conhecido da imprensa após o episódio do beijo com antigo presidente da Federação Espanhola Luis Rubiales. A atleta esteve no programa “Planeta Calleja” e fez revelações sobre um membro da federação espanhola, desta vez, o antigo selecionador Jorge Vilda.

“Quando íamos dormir, tínhamos de deixar a porta aberta, esperar que ele passasse por lá durante a noite e deixar que falasse connosco. Ele dizia que era o único momento que tinha para falar connosco pessoalmente. Batia à porta das primeiras jogadoras, até chegar à última. Algumas jogadoras acabavam por adormecer”, contou Jenni.

“Quando íamos às compras, ele esperava por nós e perguntava-nos o que tínhamos na mala”, acrescentou.