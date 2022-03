Jéssica Antunes e o pós-parto: “Depois do primeiro mês custou olhar ao espelho”

Jéssica Antunes confessou, esta quarta-feira, 23 de março, que, depois de ter sido mãe pela primeira vez, custava olhar para o espelho.

Após ter sido mãe do primeiro filho, Isaac, há mais de dois meses, a ex-concorrente do “Big Brother – A Revolução” (TVI) desabafou sobre ter passado para “segundo plano” para cuidar do bebé.

“Cuidar de mim é algo que tinha sido passado para segundo plano, ainda que o motivo fosse mais que justificável e que tudo fosse mais que compensatório. Mas o facto é que na maternidade real não há tempo, nem paciência e muito menos preocupação connosco”, afirmou.

Para a companheira de Rui Figueiredo o primeiro mês foi de “total aprendizagem e adaptação”. “O primeiro mês é de total aprendizagem e adaptação, em que tomar banho é um luxo e o secador de cabelo não existe. Um coque com cabelo molhado era o meu penteado diário e estava tudo bem”.

Com o passar do tempo, Jéssica Antunes admitiu que “custou olhar ao espelho”. “Depois do primeiro mês olhar ao espelho custou. Custou ver a minha cara completamente desmaquilhada e com olheiras até aos pés, custou ver o meu cabelo com uma raiz de um ano e sem brilho algum. No entanto, continuou a ser tudo válido porque abdiquei de mim pelo ser mais maravilhoso do mundo”, garantiu.

Numa entrevista durante o programa “Dois às 10”, da TVI, a ex-concorrente do “BB – A Revolução” revelou ter vontade de ser mãe novamente. “Vou ao segundo, sem dúvida alguma, mesmo com o parto um bocadinho difícil”, assegurou.

Aquando do nascimento do primeiro filho, o casal fez questão de partilhar a boa-nova nas redes sociais. “Quero-te no trono e viver na tua monarquia”, escreveu Jéssica Antunes no perfil de Instagram, revelando que Isaac nasceu a 6 de janeiro, às 14h44.