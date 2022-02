Jessica Athayde admite zanga com Rita Pereira: “Não sei porque não me fala!”

Jessica Athayde respondeu, pela primeira vez, a uma dúvida de anos: afinal, a que se deve a zanga com Rita Pereira? A atriz garante que não sabe.

É uma das dúvidas e um dos assuntos mais vezes noticiados no mundo dos famosos. Afinal, por que é que Rita Pereira e Jessica Athayde estão zangadas, algo que ficou ainda mais claro quando as duas trabalharam juntas, na última edição do “talent show” da TVI “Dança com as Estrelas”?

Pela primeira vez, Jessica Athayde foi direta ao assunto, quando questionada no “videocast” “É Preciso Ter Lata”, de Rita Rugeroni e Pedro Ribeiro.

“Não sei. Juro. Até hoje não sei porque é que a Rita Pereira não fala comigo!”, exclamou Jessica Athayde, na resposta à pergunta de um “hater” se se trataria de uma luta de “divas”.

A atriz abordou, de seguida, a relação com João Manzarra e garante que a paixão que chegou a resultar em namoro já passou: “Tenho um amor enorme pelo João, mas tipo de irmão. Somos muito amigos, gostamos muito um do outro, mas o romance, a paixão… já foi”, garantiu.

Quanto à relação com Diogo Amaral, pai do filho, Oliver, Jessica Athayde voltou a ser politicamente correta: “O Diogo é o pai do meu filho. Eu vou gostar sempre do Diogo”.

A atriz confirmou, entretanto, que o contrato de exclusividade com a TVI está a chegar ao fim. Será que foi uma decisão de Cristina Ferreira? “O meu contrato de exclusividade acaba, sim, se é por causa da Cristina Ferreira ou não, não sei! Mas até coincidiu com a entrada dela!”, brincou.

De seguida, a atriz explicou que provou mesmo a placenta. “Pedi autorização ao hospital para poder tirar a placenta e transformaram a minha placenta em cápsulas para eu poder tomar. Não sabe a nada”, assegurou, ao mesmo tempo que garantia que não costuma “encolher a barriga” nas fotografias que partilha nas redes sociais. É mentira! Se encolhesse assumia, mas eu até sou daquelas pessoas que se está a ca… para a cena!”

Finalmente, Jessica Athayde justificou porque se associa a muitas marcas no blogue e no Instagram. “Porque faço tanta publicidade? “Porque não ganho suficientemente em televisão, ao contrário do que as pessoas acham! Acabei a novela ‘A Herdeira’ e tive algum tempo parada: engravidei, participei no ‘Dança’, o Oliver nasceu, fui jurada do ‘Dança’, portanto não regressei ainda ao meu trabalho. O meu blogue vive da publicidade”, rematou.