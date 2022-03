Jessica Athayde apanha grande susto ao cair desamparada pelas escadas

Um valente susto. Jessica Athayde caiu pelas escadas abaixo e prevê ter de tomar anti-inflamatórios. O filho, Oliver, não estava ao colo

A atriz da TVI caiu pelas escadas, magoou-se, prevê ter de tomar medicamentos, mas, a boa notícia, é que o filho que tem em comum com Diogo Amaral, Oliver, não estava ao colo no momento do acidente.

“A minha neura hoje está maravilhosa, são quase quatro da tarde e já consegui cair das escadas (sem o puto) estar provavelmente a ver um cenário de anti-inflamatórios e relaxante musculares para o resto da semana”, relatou Jessica Athayde no perfil de Instagram.

“Ok, ok já não estou com neura, já passou”, rematou a atriz da TVI.