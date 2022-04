Jéssica Athayde e “O Clube”: “Beijar homem, mulher ou uma parede é a mesma coisa”

Jéssica Athayde admitiu, durante a apresentação da nova grelha da SIC, que não tem qualquer problema em beijar “um homem ou uma mulher” e que já estava preparada para as cenas da terceira temporada da série “O Clube”.

A atriz, de 35 anos, aceitou o desafio da SIC e dá vida a uma jornalista que se infiltra no quotidiano do clube noturno para poder escrever sobre as mulheres que trabalham no estabelecimento.

“Entro no clube disfarçada para conseguir escrever sobre o Clube e as mulheres da noite”, contou, depois de referir aos jornalistas que está a ser um “projeto giro” de se gravar.

Sobre as cenas mais íntimas, a artista garantiu estar à vontade: “Foi fácil. Um homem, uma mulher, uma parede. Das primeiras coisas que me disseram quando comecei a trabalhar foi: ‘Jéssica beijar um homem, uma mulher ou uma parede é a mesma coisa’. Tudo depende daquilo que tu projetas”.

O facto de estar a gravar um projeto com cenas mais ousadas não deixa Jéssica Athayde com dúvidas sobre o impacto do projeto na família. “Tenho o maior orgulho deste trabalho e acho mesmo que é um projeto que nem toda a gente teve a oportunidade de ver. É mesmo um projeto muito bem feito”, reforçou.

“Fui fazer o meu trabalho porque não estava ali para ser uma boazona. Estava ali a fazer uma jornalista […]. Elas são ótimas realizadoras e puxam o melhor de nós”, acrescentou a atriz e mãe de Oliver referindo-se à realizadora Patrícia Sequeira.

Além da intérprete, também fazem parte do elenco Lourenço Ortigão, Luana Piovani, Vera Kolodzig, Ana Marta Ferreira, Maria Dominguez, Beatriz Godinho e Índia Branquinho

O público pode acompanhar as duas temporadas anteriores d’”O Clube”, criada por João Matos, em sinal aberto na SIC, já a partir do próximo sábado à noite, 25 de setembro, com a transmissão do primeiro episódio. A série tem passado em “streaming” na plataforma OPTO.