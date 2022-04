Jéssica Athayde elogiada após estreia como apresentadora na SIC

Jéssica Athayde foi elogiada após estreia como apresentadora, este sábado, 25 de setembro, no programa das manhãs da SIC “Estamos em Casa”.

A atriz, de 35 anos, aceitou o desafio da estação privada e conduziu o formato de fim de semana. O resultado foi tão bom que os internautas fizeram questão de elogiar a intérprete nas redes sociais.

“Maravilhosa Jéssica! Tudo em si brilha”, “Foi excelente a Jéssica é linda por dentro e por fora”, “Adorei ver, a Jéssica esteve muito bem” e “Linda! Temos apresentadora” servem a título de exemplo.

Durante a emissão do formato, a artista, que integra a terceira temporada da série “O Clube”, da plataforma de streaming OPTO, recebeu o filho, Oliver, amigas, convidados e música.

Antes de fazer parte deste projeto, Jéssica Athayde trabalhou com o humorista Bruno Nogueira na série “Princípio, Meio e Fim”, também da OPTO. Atualmente, como freelancer, a atriz não descarta o regresso à TVI, canal onde esteve 15 anos.

“Estou a fazer coisas para a SIC, mas também vou fazer coisas para a RTP e, quem sabe, voltar um dia a fazer com a TVI. Não há mágoa”, afirmou, em conversa com os jornalistas no lançamento da nova grelha da SIC.